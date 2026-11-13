Έκτακτο: ΗΠΑ- Καθηλώνονται οι πτήσεις σε όλη τη χώρα με εντολή της FAA – Συναγερμός για την ασφάλεια

Σε πρωτοφανή κινητοποίηση προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), δίνοντας εντολή να παραμείνουν στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη που επρόκειτο να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, έπειτα από σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Η υπηρεσία έκανε λόγο για «έκτακτες συνθήκες», χωρίς να δώσει αρχικά περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε την κατάσταση.

Τι προβλέπει η εντολή της FAA

Με βάση την οδηγία, όλες οι αναχωρήσεις στις ΗΠΑ τέθηκαν σε αναστολή μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να κρατήσουν καθηλωμένα τα αεροσκάφη τους, ενώ οι διεθνείς πτήσεις που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στις αερομεταφορές, με επιβάτες και πληρώματα να περιμένουν ενημέρωση για την τύχη των προγραμματισμένων ταξιδιών τους.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα στις επικοινωνίες

Προηγήθηκαν αναφορές για σοβαρές δυσλειτουργίες στα συστήματα επικοινωνίας της εναέριας κυκλοφορίας, με προβλήματα να καταγράφονται αρχικά και στην περιοχή του Σικάγο.

Μέχρι στιγμής, η FAA δεν έχει ανακοινώσει αναλυτικά τα αίτια της απόφασης ούτε πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία των αναχωρήσεων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών τους.