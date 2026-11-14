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Συγκλονιστικό βίντεο: Τάνκερ εμβολίζει ποταμόπλοιο στην Νέα Ορλεάνη

ΔΙΕΘΝΗ
14/11/2026 08:14
Συγκλονιστικό βίντεο: Τάνκερ εμβολίζει ποταμόπλοιο στην Νέα Ορλεάνη
Το αναποδογυρισμένο ποταμόπλοιο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP Photo/Gerald Herbert

Εικόνες κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στον ποταμό Μισισιπή όταν   το ποταμόπλοιο στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι και ενώ  ήταν αγκυροβολημένο  ξαφνικά  ένα  δεξαμενόπλοιο  έπεσε πάνω του.

Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.Επικράτησαν σκηνές πανικού . Οι επιβάτες  έπεσαν στο ποτάμι και άρχισαν να κολυμπούν για να σωθούν.

Τραυματίστηκαν 32 άνθρωποι, οι οποίοι σύμφωνα με τη δήμαρχο διασώθηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου

Τραμπ: «Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση»

«Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση», τόνισε με αναρτησή του  ο Τραμ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε «την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών για την απίστευτη δουλειά που έκανε όσον αφορά τη διάσωση των ανθρώπων.

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