(Βίντεο) Μπουνιές και κλωτσιές για λίγη βενζίνη στη Ρωσία

Η ενεργειακή κρίση στη Ρωσία προκαλεί ένταση στα πρατήρια καυσίμων σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς οι ελλείψεις βενζίνης και οι μεγάλες ουρές οδηγούν σε επεισόδια μεταξύ οδηγών.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν στιγμές έντασης σε πρατήρια, με πολίτες να διαπληκτίζονται ενώ περιμένουν για ώρες προκειμένου να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ελλείψεις καυσίμων συνδέονται με τις επανειλημμένες επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παραγωγή και τη διανομή καυσίμων.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει αυξανόμενη πίεση στην καθημερινότητα των πολιτών, με ορισμένες περιοχές να αντιμετωπίζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα στα πρατήρια και αυξημένη αναμονή για ανεφοδιασμό.

Οι εικόνες από τις ουρές και τα επεισόδια ενισχύουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ενεργειακή πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας, την ώρα που συνεχίζονται οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις.