Κ. Κάλας: Η ΕΕ εξετάζει επόμενα βήματα για Μ. Ανατολή και προστασία της ναυσιπλοΐας
Στα βασικά ζητήματα της ατζέντας των υπουργών, με έμφαση την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας.
Για τη Μέση Ανατολή, αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου, είπε, ότι η ΕΕ, θα έχει σήμερα συζητήσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Τόνισε, ότι τα Στενά του Ορμούζ, πρέπει να μείνουν ανοικτά, να είναι απολύτως σεβαστή η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, και ότι δεν μπορούν να επιβληθούν διόδια ή τέλη για τη διέλευση.
Ωστόσο, υπογράμμισε, ότι υπάρχει έγγραφο με επιλογές από πλευρά της ΕΕ, με διαφορετικά, πιθανά μέτρα.
Για την επιχείρηση Aspides, επισήμανε πως «πάντα υποστήριζα την επιχείρηση Aspides, η οποία ήδη υπάρχει, λειτουργεί και διαθέτει εντολή. Χρειάζεται μόνο αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου».
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