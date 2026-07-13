Κ. Κάλας: Η ΕΕ εξετάζει επόμενα βήματα για Μ. Ανατολή και προστασία της ναυσιπλοΐας

Στα βασικά ζητήματα της ατζέντας των υπουργών, με έμφαση την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας.

Για τη Μέση Ανατολή, αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου, είπε, ότι η ΕΕ, θα έχει σήμερα συζητήσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Τόνισε, ότι τα Στενά του Ορμούζ, πρέπει να μείνουν ανοικτά, να είναι απολύτως σεβαστή η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, και ότι δεν μπορούν να επιβληθούν διόδια ή τέλη για τη διέλευση.

Ωστόσο, υπογράμμισε, ότι υπάρχει έγγραφο με επιλογές από πλευρά της ΕΕ, με διαφορετικά, πιθανά μέτρα.

Για την επιχείρηση Aspides, επισήμανε πως «πάντα υποστήριζα την επιχείρηση Aspides, η οποία ήδη υπάρχει, λειτουργεί και διαθέτει εντολή. Χρειάζεται μόνο αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου».