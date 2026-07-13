(Βίντεο) 27 νεκροί σε μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ταϊλάνδη

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε προάστιο της Μπανγκόκ, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων και τον τραυματισμό 63 ακόμη, εκ των οποίων οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ταϊλανδικές αρχές, η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ο πυκνός καπνός φαίνεται πως ήταν η βασική αιτία των θανάτων. Αρκετά θύματα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτή να ήταν κλειδωμένη ή αποκλεισμένη.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ηλεκτρική βλάβη κοντά στη σκηνή του καταστήματος, ωστόσο τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.