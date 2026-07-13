Τραγωδία σε μπαρ της Ταϊλάνδης δεκάδες νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι

Τραγωδία σε παμπ στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης . Ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 27 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 60.

Οι αρχές λένε οτι πιθανόν να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν