Ευρώπη: 10.000 θάνατοι από τον καύσωνα στα τέλη Ιουνίου

Περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους, την περίοδο του ακραίου καύσωνα που έπληξε το δυτικό τμήμα της Ευρώπης, κατέγραψαν χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αναλυτικότερα, περισσότεροι από τους 9.000 θανάτους, έχουν να κάνουν για ανθρώπους με ηλικία από 65 ετών και πάνω, σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου euroMOMO.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κύμα καύσωνα του Ιουνίου, έχει να κάνει με την προκληθείσα από τον άνθρωπο, κλιματική αλλαγή, όπου οι καύσωνες, θα είναι συχνότεροι και εντονότεροι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές στατιστικές θνησιμότητας 27 ευρωπαϊκών χωρών, καταγράφηκαν θάνατοι από κάθε αιτία, και όχι μόνο εξαιτίας της ακραίας ζέστης, την εβδομάδα 22 με 28 Ιουνίου, όπου κορυφώθηκε ο καύσωνας σε Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία, αλλά και άλλες χώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, δεν υπήρξαν άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως π.χ. εξάρσεις της Covid19, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τους 10.650 θανάτους εκείνης της εβδομάδας.

Το ακραίο κύμα καύσωνα στο τέλος Ιουνίου, προκάλεσε προβλήματα σε ενεργειακές προμήθειες, έκλεισαν σχολεία, ενώ κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ηνωμένο βασίλειο, Γαλλία και Ισπανία.