Τρομακτικό βίντεο – Βίσονας εκτόξευσε 65χρονο στο Εθνικό Πάρκο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 65χρονος τουρίστας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone των ΗΠΑ, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν αρσενικό βίσονα βάρους περίπου 900 κιλών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης, όπου ο άνδρας περπατούσε μαζί με τον εγγονό του. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και επαγγελματία φωτογράφο, το ζώο ήταν ιδιαίτερα επιθετικό, καταδίωκε ό,τι έβρισκε μπροστά του και, αφού κυνήγησε τον 65χρονο ανάμεσα στα δέντρα, τον χτύπησε με το κέρατό του και τον εκτόξευσε αρκετά μέτρα στον αέρα.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τον βίσονα φωνάζοντας, μέχρι που το ζώο τελικά αποχώρησε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Οι αρχές του Yellowstone υπενθυμίζουν ότι οι βίσονες είναι άγρια και επικίνδυνα ζώα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, και καλούν τους επισκέπτες να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.