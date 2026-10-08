Βίντεο: Αστυνομική επιχείρηση σύλληψης μελών Αφρικανικής συμμορίας

Μέλη αφρικανικής συμμορίας ακινητοποιήθηκαν μετά από επιχείρηση στον αυτοκινητόδρομο Monash στη Μελβούρνη .

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα εξι άνδρες, μεταξύ των οποίων τέσσερις έφηβοι ηλικίας 16-17 ετών, ένας 19χρονος και ένας 20χρονος, συνελήφθησαν την Τρίτη μετά από δύο διαρρήξεις στο Brighton East και το Hampton Park, όπου φέρεται να έκλεψαν ένα Nissan Patrol και ένα Audi SQ5.

Η αστυνομική καταδίωξη ολοκληρώθηκε κοντά στο Chadstone με ειδική επιχείρηση αναχαίτισης που έκλεισε λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου Monash.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως κλοπή, διάρρηξη και ένοπλη ληστεία, ενώ δύο βρίσκονταν ελεύθεροι με εγγύηση.

Οι δυναμικές συλλήψεις προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις, με ορισμένους κατοίκους να τις χαρακτηρίζουν ικανοποιητικές εν μέσω αγανάκτησης για την επαναλαμβανόμενη εγκληματικότητα ανηλίκων και πρόσφατους εμπρησμούς με βόμβες, ενώ μία μητέρα αμφισβήτησε τη βία που ασκήθηκε στον 16χρονο γιο της.