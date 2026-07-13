Απεβίωσε ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ
Ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ απεβίωσε αιφνιδίως σήμερα σε ηλικία 78 ετών, αφού είχε αναρρώσει από καρκίνο, ανακοίνωσε η οικογένειά του.
«Η απώλεια ήταν ξαφνική και αναπάντεχη, όμως ήταν ευλογία το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο», αναφέρεται σε δήλωση που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Νιλ στο Instagram.
Ο ηθοποιός του Jurassic Park είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι απαλλάχθηκε από τον καρκίνο αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου.
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