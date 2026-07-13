Ιταλία: Επιχειρηματίας ξυλοκόπησε μετανάστη και ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία η συμπεριφορά επιχειρηματία, μέλους του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», το οποίο συστάθηκε πριν από λίγους μήνες.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο και παρουσίασε το France 24, εμφανίζεται πρώτα να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο. Έπειτα από λίγο, ο επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ρίχνει τον αλλοδαπό στο έδαφος, τον ακινητοποιεί και αρχίζει να τον γρονθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον, στο τέλος, στην άκρη του πεζοδρομίου.

«Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο εικοσιτετράωρο δημιούργησε χάος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επίθεση.