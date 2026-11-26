Η μυθιστορηματική ζωή της από τη ναζιστική Γερμανία μέχρι τη

Η μυθιστορηματική ζωή της από τη ναζιστική Γερμανία μέχρι τη Vogue και το « Blow - Up »

Η Βερούσκα, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του διεθνούς μόντελινγκ στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από τη ζωή στις 24 Νοεμβρίου, στο σπίτι της στο Βερολίνο, έχοντας κοντά της φίλους και συγγενείς. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Η Βερούσκα, κατά κόσμον Βέρα Γκότλιμπε Άννα Γκρέφιν φον Λέντορφ-Στάινορτ, υπήρξε η πρώτη Γερμανίδα που καθιερώθηκε ως supermodel. Η ιδιαίτερη παρουσία της στις φωτογραφίσεις, οι συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς εικόνας και η συμμετοχή της στην ταινία «Blow-Up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι την έκαναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής στη μόδα.

Το 2006 έκανε μια ακόμη κινηματογραφική εμφάνιση στο «Casino Royale». Υποδύθηκε μια παίκτρια πόκερ στο τραπέζι όπου βρισκόταν και ο Τζέιμς Μποντ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντάνιελ Κρεγκ.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Lily