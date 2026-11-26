Χιλιάδες επισκέπτες άφησαν 5.600 φαναράκια να ανέβουν στον νυχτερινό ουρανό στο μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτεινών φαναριών Γι Πενγκ της Ταϊλάνδης, που πραγματοποιήθηκε στο Τσιάνγκ Μάι.

Τουρίστες από όλο τον κόσμο ενώθηκαν με τους ντόπιους για τον εορτασμό της πανσελήνου, συμμετέχοντας στη βουδιστική παράδοση της προσφοράς φωτός προς τον Βούδα.

Επιφωνήματα ενθουσιασμού ακούγονταν σε όλο τον χώρο της εκδήλωσης, ενώ τα φαναράκια ανέβαιναν αργά στον ουρανό υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Οι επισκέπτες περιέγραψαν τη βραδιά ως «μαγευτική», ενώ ένας κάτοικος του Τσιάνγκ Μάι δήλωσε ότι δυσκολευόταν να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει αυτό που έζησε.

Το ιστορικό αυτό φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο από τον οργανισμό Chiang Mai Arts & Design. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη αδειοδοτημένη μαζική απελευθέρωση φαναριών στη χώρα, με περισσότερα από 10.000 οικολογικά φαναράκια να αφήνονται κάθε βράδυ στον ουρανό.