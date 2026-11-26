Περισσότερες από 417.000 πτήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ έως την 1η Δεκεμβρίου, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν για την Ημέρα των Ευχαριστιών, που γιορτάζεται σήμερα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), πρόκειται για την πιο πολυσύχναστη εορταστική περίοδο των τελευταίων 16 ετών.

Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφηκε την Τρίτη, με 52.345 προγραμματισμένες πτήσεις μέσα σε μία ημέρα.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα σημεία ελέγχου ασφαλείας των αεροδρομίων. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) εκτιμά ότι θα ελέγξει περίπου 17,6 εκατομμύρια επιβάτες έως τις 30 Νοεμβρίου. Η δυσκολότερη ημέρα αναμένεται να είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, όταν περισσότεροι από τρία εκατομμύρια ταξιδιώτες προβλέπεται να περάσουν από τους ελέγχους.

Ο καιρός απειλεί να προκαλέσει καθυστερήσεις

Την ίδια ώρα, οι αρχές παρακολουθούν στενά τις καιρικές συνθήκες, καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η λειτουργία των αεροδρομίων. Η FAA έχει προειδοποιήσει για καταιγίδες στη Φλόριντα και στις ακτές του Κόλπου, βροχοπτώσεις στα νοτιοανατολικά, αλλά και βροχές με ισχυρούς ανέμους στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ. Τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και την ημέρα της γιορτής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ συγκρότησε ειδική διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών της FAA, των υπουργείων Μεταφορών και Άμυνας, καθώς και του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών. Αποστολή της είναι να παρακολουθεί το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και να συμβάλει στην αποτροπή τεχνικών προβλημάτων, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης.

Πηγή Βίντεο: X – LA CRONICA