Πάνω από 1.800 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 35 κιλά μαριχουάνας και 171.300 ευρώ σε μετρητά εντόπισαν οι ισπανικές αρχές κατά την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην επαρχία του Κάδιθ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Sanlúcar de Barrameda και Chipiona, ενώ συνελήφθησαν επτά άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ειδικά κατασκευασμένες υπόγειες κρύπτες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος για να αποθηκεύουν και να κρύβουν τις ναρκωτικές ουσίες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση του δικτύου.

Τα χρήματα και τα οχήματα που κατασχέθηκαν

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αρχές εντόπισαν μετρητά και οχήματα που φέρεται να συνδέονται με τη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

171.300 ευρώ σε μετρητά

Εννέα αυτοκίνητα

Έντεκα μοτοσικλέτες

Ένα θαλάσσιο σκούτερ (jet ski), το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών

Συνεχίζονται οι έρευνες των ισπανικών αρχών

Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των ισπανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποκαλυφθούν πλήρως οι διασυνδέσεις του κυκλώματος και να χαρτογραφηθεί το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή Βίντεο: X – Policía Nacional