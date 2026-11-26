Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μαζί με την πλήρωση δύο ακόμη θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή του θεσμού, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών κατά την έναρξη του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Βασική επιδίωξη της Συνόδου Κορυφής είναι να κλειδώσουν οι προτεινόμενες υποψηφιότητες για τις τρεις κενές θέσεις και να εκκινήσουν οι απαραίτητες θεσμικές διαβουλεύσεις, με απώτερο σκοπό οι επίσημοι διορισμοί της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να επικυρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές, μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ηγετών, τη σκυτάλη παίρνει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών (COREPER), η οποία θα συνεδριάσει ώστε να καταλήξει στη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έναν υποψήφιο ανά θέση. Ακολούθως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο θέμα για να κινήσουν επισήμως τις διαδικασίες διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ανοίγοντας τον δρόμο για τις οριστικές αποφάσεις τον ερχόμενο μήνα, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο.

Για τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ, από την οποία η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί πρόωρα στις 7 Φεβρουαρίου 2027, οι δύο επίσημοι διεκδικητές είναι ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος —γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας— και ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής φαίνεται να διατηρεί ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, καθώς απολαμβάνει τη στήριξη τόσο του Παρισιού όσο και του Βερολίνου —των δύο ισχυρότερων οικονομιών της ευρωζώνης— έναντι του Ολλανδού ανθυποψηφίου του.