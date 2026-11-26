Ένα συγκινητικό αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον παρουσίασαν οι U2 χθες, στο ημίχρονο του αγώνα NFL ανάμεσα στους Λος Άντζελες Ραμς και τους Γκριν Μπέι Πάκερς, στο Λος Άντζελες.

Ο Μπόνο ερμήνευσε το τραγούδι «Torn» μαζί με την ηχογραφημένη φωνή της σπουδαίας τραγουδίστριας, ενώ μια φωτογραφία της προβαλλόταν στα υφάσματα που περιέβαλλαν τη σκηνή.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών και αποτέλεσε μέρος του μουσικού προγράμματος που ετοίμασε το ιρλανδικό συγκρότημα για το ημίχρονο της αναμέτρησης. Εκτός από το «Torn», οι U2 παρουσίασαν δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τα «Sunday Bloody Sunday» και «Pride (in the Name of Love)».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Torn» ήταν το μοναδικό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος που συμπεριλήφθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η συνεργασία της Ντόλι Πάρτον με τους U2

Η country εκδοχή του «Torn», στην οποία συμμετέχει η Ντόλι Πάρτον, περιλαμβάνεται στο «Carnaval De Luz», το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2. Το τραγούδι γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος, την ίδια την Πάρτον και τον Τζόνι ΜακΝτέιντ των Snow Patrol. Την παραγωγή ανέλαβε ο Τζάκναϊφ Λι, ενώ στην ηχογράφηση συμμετείχε και ο Ντάνιελ Λανουά, παίζοντας pedal steel.

Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται την ιστορία μιας οικογένειας που διχάζεται εξαιτίας διαφορετικών πεποιθήσεων, αλλά και την προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις γενιές.

Η Ντόλι Πάρτον ηχογράφησε το κομμάτι στο Νάσβιλ τον Ιούνιο. Αυτή ήταν η τελευταία ηχογραφημένη ερμηνεία της πριν από τον θάνατό της, τον Αύγουστο, σε ηλικία 80 ετών.

Η προηγούμενη εμφάνιση των U2 στο Super Bowl

Η παρουσία των U2 στο ημίχρονο αγώνα του NFL δεν ήταν η πρώτη στην ιστορία του συγκροτήματος. Οι Ιρλανδοί είχαν εμφανιστεί ξανά σε αντίστοιχο μουσικό σόου, στο Super Bowl του 2002, ανεβαίνοντας τότε στη σκηνή της κορυφαίας διοργάνωσης του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Πηγή Βίντεο: X – Bussin’ With The Boys