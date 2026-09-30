Verity: Η Αν Χάθαγουεϊ έκλεψε την παράσταση

Λάμψη και υψηλή ραπτική είχε η πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Στο κόκκινο χαλί του AMC Lincoln Square βρέθηκαν η Αν Χάθαγουεϊ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ.

Τα βλέμματα, ωστόσο, στράφηκαν στην Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με εντυπωσιακή μαύρη στράπλες δημιουργία, με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και λεπτομέρειες από λουλούδια και κρύσταλλα.

Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η μακριά ουρά με πλισέ τούλι και παγιέτες ολοκλήρωνε την εμφάνιση.

Διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας ήταν τα κοσμήματα που επέλεξε για την εμφάνισή της.

Η νέα ταινία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, με τους τρεις πρωταγωνιστές να δίνουν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα.