Verity: Η Αν Χάθαγουεϊ έκλεψε την παράσταση
Λάμψη και υψηλή ραπτική είχε η πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στη Νέα Υόρκη, το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.
Στο κόκκινο χαλί του AMC Lincoln Square βρέθηκαν η Αν Χάθαγουεϊ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Τζος Χάρτνετ.
Τα βλέμματα, ωστόσο, στράφηκαν στην Αν Χάθαγουεϊ, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με εντυπωσιακή μαύρη στράπλες δημιουργία, με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και λεπτομέρειες από λουλούδια και κρύσταλλα.
Το φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ η μακριά ουρά με πλισέ τούλι και παγιέτες ολοκλήρωνε την εμφάνιση.
Διαμαντένιο βραχιόλι και σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας ήταν τα κοσμήματα που επέλεξε για την εμφάνισή της.
Η νέα ταινία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, με τους τρεις πρωταγωνιστές να δίνουν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα.
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