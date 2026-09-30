Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο ξεχωριστές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν σαν αποτέλεσμα, τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του θύλακα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ισραηλινό χτύπημα από αέρος κατά οχήματος, στη συνοικία Τελ Αλ-Χάουα στη Γάζα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ενώ, άλλοι 14, τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, νωρίτερα, από άλλη αεροπορική επιδρομή, προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας, όταν χτυπήθηκε διαμέρισμα.

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Ισραήλ, έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά της Χαμάς.