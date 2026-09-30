Ισπανία: “Φρένο” στις εξώσεις έως το 2030

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κρίση στέγης που πλήττει τη χώρα.

Τα μέτρα ανακοίνωσε μέσω Χ η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, μετά τις εντατικές διαπραγματεύσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό. Για να εφαρμοστούν, θα πρέπει να εγκριθούν από το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Στο στόχαστρο τα «κεφάλαια γύπες»

Στο ίδιο πακέτο μέτρων η ισπανική κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει στα λεγόμενα «κεφάλαια γύπες», δηλαδή στα επιθετικά επενδυτικά ταμεία, να αγοράζουν κατοικίες.

Παράλληλα, εξετάζονται περιορισμοί στις εποχικές μισθώσεις και στις ενοικιάσεις δωματίων, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας.

Οι διαδηλωτές στην Ισπανία καταλογίζουν στα επενδυτικά ταμεία, αλλά και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ευθύνη για την εκτίναξη των τιμών των κατοικιών και τη μείωση της προσφοράς.

Το «διάταγμα Μαρικάρμεν» και οι διαδηλώσεις

Το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται στο «διάταγμα Μαρικάρμεν», που πήρε το όνομά του από την 87χρονη γυναίκα η οποία εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη. Το ακίνητο είχε αγοραστεί από εταιρεία ακινήτων.

Η έξωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μεγάλες διαδηλώσεις, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο την κρίση στέγης στην Ισπανία, ενώ πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Από το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν καταλάβει μέρος της Πουέρτα ντελ Σολ, στο κέντρο της Μαδρίτης. Ζητούν μέτρα κατά της κερδοσκοπίας στην αγορά κατοικίας και νόμο για την προστασία των ενοικιαστών.

Το μεγάλο συνδικάτο των ενοικιαστών ζητά συμβόλαια αορίστου χρόνου. Εκπρόσωπός του δήλωσε από την Πουέρτα ντελ Σολ ότι το συνδικάτο «γιορτάζει την νίκη αυτή της λαϊκής εξουσίας».