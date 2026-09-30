Πρίγκιπας Χάρι: Φωτογράφοι έξω από το σχολείο των παιδιών του

Αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία η παρουσία δύο φωτογράφων κοντά στο σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι χαρακτήρισε «μεγάλη ανευθυνότητα» τη συμπεριφορά των φωτογράφων.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες φέρεται να κινούνταν γύρω από το σχολείο, προσπαθώντας να δουν στο εσωτερικό του χώρου.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά» μεταξύ της νόμιμης δημοσιογραφικής δραστηριότητας και της παρακολούθησης ενός σχολείου, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι φωτογράφοι φέρεται να παρακολουθούσαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου, έπειτα από περίπου έξι χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δύο παιδιά τους είναι ηλικίας 7 και 5 ετών.

Η παρουσία φωτογράφων κοντά στο σχολείο επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών της οικογένειας.