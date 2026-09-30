Γαλλία: Στους δρόμους οι μαθητές, 76 τραυματίες

Σε ένταση εξελίσσονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, με δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καθηγητών, τις υπερπλήρεις τάξεις, τις προβληματικές σχολικές υποδομές και την πίεση των εξετάσεων.

Στη Λυών και τη Λιλ καταγράφηκαν επεισόδια. Κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, ενώ στη Λιλ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανέφερε ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 76 άνθρωποι, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι περίπου 440 άτομα συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις της Τρίτης. Οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφηκαν επίσης επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές φέρεται να έριξαν υδροχλωρικό οξύ εναντίον αστυνομικών.

Οι αποκλεισμοί σχολείων και οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη γαλλική κυβέρνηση.

Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί ο προϋπολογισμός της χώρας για το 2027, με την κυβέρνηση να προωθεί περιορισμό των δημόσιων δαπανών.

Στις κινητοποιήσεις έχουν εμφανιστεί και στελέχη της «Ανυπότακτης Γαλλίας». Η συμμετοχή τους έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Παρά την ένταση, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες συνθήκες μέσα στις σχολικές αίθουσες.