Ιράν: Εκτελέστηκαν 2 άνδρες στη Μασάντ

Δύο άνδρες εκτελέστηκαν στο Ιράν, καθώς είχαν καταδικαστεί για τον ρόλο τους στη δολοφονία τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Οι δολοφονίες έγιναν στη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 στην πόλη Μασάντ.

Επικυρώθηκαν οι θανατικές ποινές

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στις δολοφονίες τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Μασάντ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν είχε επικυρώσει τις θανατικές ποινές που είχαν επιβληθεί στους δύο καταδικασθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν αφού ολοκληρώθηκε η νομική διαδικασία.