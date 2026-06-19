Unicef: Η κατάπαυση πυρός είναι μια “φονική ψευδαίσθηση” για τα παιδιά

Στη Γάζα, η εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είναι μια «φονική ψευδαίσθηση», για τα παιδιά των Παλαιστινίων, επεσήμανε σήμερα η UNICEF, και έκανε λόγο για 265 ανήλικους, που έχασαν τη ζωή τους από τον Οκτώβριο του 2025.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, τόνισε ότι «εδώ και πολλούς μήνες, πολλούς μήνες, ολόκληρος ο κόσμος, ακούει ότι υπάρχει κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Ωστόσο, για τα παιδιά των Παλαιστινίων, έγινε μια σκληρή και φονική ψευδαίσθηση».

«Σε όλη τη Γάζα, 265 παιδιά παλαιστινίων έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2025», ενώ, χαρακτήρισε αυτόν τον αριθμό ως «καταστροφικό» και «παράλογο», και θέτει υπό αμφισβήτηση την «ίδια την αξιοπιστία» της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα σχεδόν από τα 265 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους «από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Επίσης, η UNICEF, έκανε λόγο για «πάνω από τετρακόσια ανήλικα παιδιά που έχουν τραυματιστεί», όπου κάποια από τα οποία, είναι σοβαρά.