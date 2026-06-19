Πυρκαγιά σε σχολείο στο Τόκυο
Μαθητές και δάσκαλοι στο νοσοκομείο
Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε δημοτικό σχολείο στο Τόκυο μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την εκκένωση μαθητών και εκπαιδευτικών.
Στο αεροδρόμιο του Ισημερινού, δολοφονήθηκε αρχηγός συμμορίας ναρκωτικών.
Οι εκτελεστές του τον περίμεναν στην αίθουσα αφίξεων με λουλούδια και λούτρινα.
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