Ρωσία προς Ευρώπη : Ναι στις συνομιλίες, όχι στα τελεσίγραφα

Ανοικτή σε διάλογο με τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, δήλωσε σήμερα η Ρωσία, αλλά δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, λόγω του «υπερβολικού αριθμού» των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, η κοινή λογική, υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών.

Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι.

Ανοικτός σε συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει δηλώσει ότι είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα, λόγω του ότι είναι εκείνες που διέκοψαν τις επαφές.