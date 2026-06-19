Αποφασίζουν για την αρμάδα του Ορμούζ
Εν αναμονή της συμφωνίας ΗΠΑ -Ιράν
Τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πολυεθνική Δύναμη που θα αναλάβει να περισυλλέξει τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και να εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, εξετάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες. Η συμφωνία δεν είναι δεδομένη.
Μας ενημερώνει ο Κώστας Σαρικάς.
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