LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Tίθεται στις 4 σήμερα το απόγευμα σε ισχύ.
ΔΙΕΘΝΗ
19/06/2026 16:12
Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο
PHOTO-AP- HUSSEIN-MALLA

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος , προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης