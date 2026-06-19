Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος , προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.