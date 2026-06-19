Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο
Tίθεται στις 4 σήμερα το απόγευμα σε ισχύ.
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 4 σήμερα το απόγευμα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.
«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε ο αξιωματούχος , προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.
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