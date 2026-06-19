Μ. Σαλβίνι: Όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια επιτίθεται σε όλους μας

«Όποιος προσβάλλει την Τζόρτζια, προσβάλλει όλους μας», ήταν το σχόλιο του υπουργού Μεταφορών της Ιταλίας, και αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σχετικά, με τον χαρακτηρισμό που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Μεταξύ άλλων, η επίσημη ανακοίνωση της Λέγκας, αναφέρει, ότι: «Με όλα τα μέτωπα πολέμου που είναι ανοικτά στο κόσμο, ελπίζουμε, όχι για πολύ ακόμη, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν λεκτικές συγκρούσεις με συμμάχους και φίλους, οι οποίοι αποδείχτηκαν πάντα φερέγγυοι. Η Ιταλία και η κυβέρνησή της, δεν παρακαλούν κανέναν».