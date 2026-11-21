Πλήγμα από άγνωστο βλήμα δέχθηκε στην πρύμνη δεξαμενόπλοιο κατά την έξοδό του από τα Στενά του Ορμούζ, περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Χασάμπ στο Ομάν, όπως γνωστοποίησε σήμερα η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά την ενημέρωση της UKMTO, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συμβάντος.

Το Χασάμπ είναι χτισμένο στη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, ακριβώς στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ — ενός θαλάσσιου περάσματος καίριας γεωστρατηγικής σημασίας, απ’ όπου διακινούνταν σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου προτού ξεσπάσει ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν.