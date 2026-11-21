Άφησε την πολιτική και αποφάσισε να ...παντρευτεί

Άφησε την πολιτική και αποφάσισε να ...παντρευτεί AP Photo/Juan Karita

Στοπ στην Πολιτική , πρόταση γάμου στην σύντροφο του . Ο Τζόρνταν Λέιν, βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος που εκπροσωπεί την περιοχή Ράιντ της Νέας Νότιας Ουαλίας, είχε ανακοινώσει στις 6 Νοεμβρίου ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική στις πολιτειακές εκλογές του Μαρτίου 2027.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Λέιν επέλεξε να κλείσει την τοποθέτησή του με τη σύντροφό του.

Ο Λέιν, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε ότι είχε ακόμη μία τελευταία ερώτηση, η οποία, όμως, δεν αφορούσε την πολιτική.

“Κύριε πρόεδρε, η τελευταία μου ερώτηση ως βουλευτή του Ράιντ είναι προς τη μεγάλη μου αγάπη, την Ναταλί”, είπε, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν στο χώρο και έβγαλε ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, ρωτώντας τη σύντροφό του: “Θα με παντρευτείς;”.

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