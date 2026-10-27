Τζορτζια Μελόνι: Στο στόχαστρο των χάρκερς το ιταλικό κοινοβούλιο

Eπίθεση απο χάκερς δέχτηκαν σήμερα οι βουλευτές του ιταλικού κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός,Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, τόνισαν ότι το email της Μελόνι, που δέχτηκε την επίθεση, δεν ήταν εκείνο που χρησιμοποιεί για τις κυβερνητικές επικοινωνίες.

Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου της Βουλής σημείωσε ότι το περιστατικό ήταν μικρής σημασίας και δεν συνιστά έκτακτη ανάγκη, καθώς αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιταλικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Ιταλίας, ώστε να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των δεδομένων.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε συμβεί στο ακροδεξιό AfD της Γερμανίας, με σχεδόν μισό εκατομμύριο emails να διαρρεύσουν από τους λογαριασμούς του.