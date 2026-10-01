Τραμπ: «Σκληρή απάντηση» αν συνδεθεί το Ιράν με το επεισόδιο της Flydubai

Νέα ένταση γύρω από το Ιράν προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, μετά το σοβαρό περιστατικό σε πτήση της flydubai.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, εφόσον προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό.

Η πτήση εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ. Χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών, ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον πιλότο και στη συνέχεια να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν υπάρχουν οριστικά στοιχεία. Ανέφερε, ωστόσο, πως με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης.

«Θα πληγούν πολύ σκληρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην ενδεχόμενη αμερικανική αντίδραση.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή ενός αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στον Κόλπο.

Η ανάπτυξη θα μπορούσε να αφορά περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς και να γίνει στα τέλη Νοεμβρίου.

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται να προστεθεί τρίτο ή αν κάποιο από τα υπάρχοντα θα αντικατασταθεί.