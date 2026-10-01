«Σκοτώστε με, φώναζε ο συγκυβερνήτης» – Τον έδεσαν χειροπόδαρα με καλώδιο
Στην υπόθεση της πτήσης-θρίλερ, με τον πιλότο-τρομοκράτη που προσπάθησε να ρίξει αεροπλάνο γεμάτο με Ισραηλινούς τουρίστες.
«Απεφεύχθη μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος συναντήθηκε με έναν από τους επιβάτες που πάλεψαν με τον τρομοκράτη.
Στο Ισραήλ, ο προβληματισμός για τα κενά ασφαλείας που προέκυψαν είναι μεγάλος και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Καταρχάς, ερευνάται αν ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του ή είχε συνεργούς.
Απευθείας σύνδεση με τον Ιωνάθαν Ιατρού.
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