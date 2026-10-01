(Βίντεο) Ζελένσκι: Πρώτη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου FP-7 σε μάχη

Την πρώτη πολεμική χρήση του ουκρανικού βαλλιστικού πυραύλου FP-7 ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς την από βίντεο με τη φερόμενη εκτόξευση του πυραύλου.

«Ουκρανικός τακτικός βαλλιστικός πύραυλος. FP-7. Πρώτη χρήση σε μάχη. Ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Επόμενο βήμα: η παραγωγή. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε ο Ζελένσκι.

Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το σημείο από όπου έγινε η εκτόξευση. Ούτε αποκάλυψε ποιος ήταν ο στόχος.

Ο FP-7 αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Κιέβου να αναπτύξει εγχώρια παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, το βεληνεκές του υπολογίζεται περίπου στα 200 χιλιόμετρα.

Την ανάπτυξη του πυραύλου έχει αναλάβει η FirePoint. Η εταιρεία αναφέρει ότι το πρόγραμμα συνδέεται με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Freyja για την αντιβαλλιστική προστασία.