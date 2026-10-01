Εντυπωσιακά time-lapse πλάνα από την έκρηξη του Κιλαουέα στη Χαβάη ήρθαν στη δημοσιότητα.

Το βίντεο καταγράφει την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου στο Μεγάλο Νησί, με λάβα να εκτοξεύεται από τον κρατήρα και τον ουρανό να φωτίζεται από τις πυρακτωμένες ροές.

Η καταγραφή έγινε την Πέμπτη, ενώ το Κιλαουέα βρισκόταν σε ενεργό φάση.

Η λάβα ξεπηδά από την περιοχή του κρατήρα δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που αποτυπώνεται καρέ-καρέ στο time-lapse.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και η δραστηριότητά του παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Τα πλάνα δείχνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τις μεταβολές της έκρηξης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποτυπώνοντας τη λάμψη της λάβας και τις συνεχείς εκρήξεις στον κρατήρα.