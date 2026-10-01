Ο Ρούμπιο στην Αθήνα – Στο επίκεντρο η άμυνα και η ενέργεια

Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην περιοδεία του Αμερικανού υπουργού σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Στην Αθήνα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τα ενεργειακά ζητήματα.

Ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία ευκαιρία για την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

Πριν από την Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Ρέικιαβικ, όπου θα έχει επαφές με Ισλανδούς αξιωματούχους για θέματα οικονομικής συνεργασίας και ασφάλειας.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στη Λισαβόνα. Εκεί θα συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την άμυνα, την οικονομία και την τεχνολογία.