Εκατομμύρια αυτοκίνητα σε μια ουρά …. χιλιομέτρων

Λόγω της εθνικής αργίας στην Κίνα, εκατομμύρια ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους προκάλεσαν ουρές οχημάτων χιλιομέτρων στους αυτοκινητοδρόμους.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ποτάμι με τα αυτοκίνητα . Τα βίντεο δείχνουν ένα ατελείωτο μποτιλιάρισμα, δεκάδων χιλιομέτρων, στην Κίνα.

Πλάνα από drones δείχνουν πολλά οχήματα να κινούνται με «βήμα σημειωτόν» σε πολλαπλές λωρίδες για να περάσουν από τις πύλες διοδίων και τελικά να σχηματίζουν μια ουρά και ένα ατελείωτο κόκκινο ποτάμι από οχήματα.