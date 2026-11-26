Αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μια κοινή selfie της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι, του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στους προσωπικούς λογαριασμούς του Τριντό στις 20 Νοεμβρίου και απεικονίζει τους τρεις τους ιδιαίτερα ευδιάθετους να ποζάρουν χαμογελαστοί σε μια εντυπωσιακή αίθουσα με χρυσή διακόσμηση.

Η φωτογραφία συμπεριλήφθηκε σε ένα άλμπουμ από το πρόσφατο ταξίδι του Καναδού πολιτικού στην Ευρώπη, το οποίο συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ξανά σε περιοδεία! Υπέροχες επανασυνδέσεις και νέες γνωριμίες στη Βαρκελώνη, το Μιλάνο και το Παρίσι!».