Πάνω από 12.000 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα σημερινά επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, την ώρα που οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να αναχαιτίσουν τη χειρότερη επιδημία στην ιστορία της χώρας και τη δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες μολύνσεις φτάνουν τις 12.021, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 5.904. Η έξαρση ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 στην επαρχία Ιτούρι, στα βορειοανατολικά της χώρας, και προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, έχοντας πλέον επεκταθεί σε οκτώ από τις συνολικά 26 επαρχίες του Κονγκό.

Η αντιμετώπιση της κρίσης δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικά σχήματα για το συγκεκριμένο στέλεχος. Παράλληλα, η καθυστέρηση στον εντοπισμό των περιστατικών, οι ένοπλες συγκρούσεις και η ασφυκτική πίεση στα συστήματα υγείας έχουν επιταχύνει τη διασπορά του ιού συγκριτικά με παλαιότερα ξεσπάσματα. Πρόκειται για τη δεύτερη πιο εκτεταμένη και θανατηφόρα επιδημία Έμπολα μετά από εκείνη της περιόδου 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, η οποία είχε κοστίσει τη ζωή σε 11.000 ανθρώπους επί συνόλου άνω των 28.600 κρουσμάτων.

Η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου, καθώς τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής δείχνουν ότι μόλις το 15% των νέων περιστατικών προέρχεται από ήδη ιχνηλατημένες επαφές. Αυτό υποδηλώνει ότι πολυάριθμες αλυσίδες μετάδοσης παραμένουν αχαρτογράφητες.

Επιπλέον, έρευνα του πρακτορείου Reuters με τη χρήση δορυφορικών λήψεων καταδεικνύει ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό σε δύο από τις πλέον πληγείσες περιοχές της χώρας.