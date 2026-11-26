Τίτλοι τέλους έπεσαν στη δικαστική διαμάχη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί αναφορικά με την πώληση του γαλλικού αμπελώνα που είχαν αποκτήσει από κοινού, όπως γνωστοποίησε χθες το πρώην ζευγάρι.

Μέσω μιας λιτής ανακοίνωσης στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ απέφυγαν να δώσουν στη δημοσιότητα τους όρους της συμφωνίας για το κτήμα Château Miraval στην περιοχή Βαρ της νότιας Γαλλίας, η κυριότητα του οποίου είχε εξελιχθεί σε ένα από τα βασικότερα αγκάθια του πολυτάραχου διαζυγίου τους. «Καταλήξαμε σε φιλικό διακανονισμό προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο 62χρονος ηθοποιός και η 51χρονη πρώην σύζυγός του είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με μια οικογένεια οινοποιών το 2011 για την παραγωγή ροζέ κρασιού. Μετά τον χωρισμό τους το 2016, ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας, το κτήμα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πιτ προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατηγορώντας την Τζολί ότι παραβίασε τα συμβατικά του δικαιώματα, παραχωρώντας το μερίδιό της σε θυγατρική του ομίλου Stoli, συμφερόντων ενός δισεκατομμυριούχου ρωσικής καταγωγής. Στα δικαστικά έγγραφα ο ίδιος υποστήριζε ότι η κίνηση αυτή έγινε με πρόθεση να τον βλάψει. Από την πλευρά της, η Τζολί πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας τον για «εκδικητική» συμπεριφορά και ισχυρίστηκε ότι εκείνος αρνήθηκε να εξαγοράσει το μερίδιό της επειδή δεν δεχόταν να υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας που θα του απαγόρευε να αναφερθεί στη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που, σύμφωνα με την ίδια, υπέστησαν εκείνη και τα παιδιά τους, κάνοντας ειδική μνεία σε ένα περιστατικό εντός ιδιωτικού αεροσκάφους το 2016.

Οι δύο ηθοποιοί, που έγιναν παγκοσμίως γνωστοί με το παρατσούκλι «Μπραντζελίνα», γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith» (2005), στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.