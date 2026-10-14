Τουρκία: Ρόδα φορτηγού καρφώθηκε σε πινακίδα οδικής σήμανσης

Ρόδα φορτηγού αποκολλήθηκε εν κινήσει χθες το πρωί, στον Αυτοκινητόδρομο Βόρειας Μαρμαράς, στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, και κινήθηκε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα.

Το ελαστικό ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εκτοξεύτηκε στον αέρα και σταμάτησε όταν προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα οδικής σήμανσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η ρόδα διέσχισε τον αυτοκινητόδρομο με μεγάλη ταχύτητα

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στις 10:30 το πρωί, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο πίσω τροχός ενός μεγάλου φορτηγού αποκολλήθηκε.

Στο συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου υπάρχει κατωφέρεια, με αποτέλεσμα το βαρύ ελαστικό να αναπτύξει αμέσως μεγάλη ταχύτητα. Για αρκετές εκατοντάδες μέτρα, η ρόδα κινούνταν μόνη της ανάμεσα σε δεκάδες οχήματα, αλλάζοντας κατεύθυνση και περνώντας από διαφορετικές λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που βρίσκονταν στον Αυτοκινητόδρομο Βόρειας Μαρμαράς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόβλεπτη κατάσταση, καθώς το ελαστικό συνέχιζε την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Η ρόδα εκτοξεύτηκε και χτύπησε σε πινακίδα

Ερασιτεχνικό βίντεο, που κατέγραψε επιβάτης διερχόμενου οχήματος, αποτυπώνει την πορεία του ελαστικού ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Η ρόδα χτύπησε στο κράσπεδο και εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα ψηλά. Στη συνέχεια, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μια μεγάλη μεταλλική πινακίδα οδικής σήμανσης, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Έρευνα για τα αίτια του περιστατικού

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε σύγκρουση με άλλο όχημα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί αντέδρασαν γρήγορα και κράτησαν αποστάσεις, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η κακή συντήρηση του φορτηγού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του τροχού.

Πηγή Φωτογραφίας: Alerta News 24