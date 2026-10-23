Τουρκία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο- Πέντε τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε σε ιδιωτικό ανθρακωρυχείο στη βόρεια Τουρκία, στην επαρχία Ζονγκουλντάκ.

Μετά από έκρηξη μεθανίου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τραυματίστηκαν, πέντε ακόμη ανθρακωρύχοι, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/10/2026), στην περιοχή Γκελίκ, όπου άμεσα, έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβέστες και διασώστες για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Εν τω μεταξύ έρευνα ξεκίνησαν οι δικαστικές Αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, και το θάνατο των τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, τρεις εισαγγελικοί λειτουργοί, έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Πηγή Βίντεο: Haber Ajansi / X