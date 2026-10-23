Βουλγαρία: Αστυνομικός τραυμάτισε σοβαρά δημοσιογράφο

Η δημοσιογράφος Σόνια Κολτουκλίεβα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Σόφιας, μετά από περιστατικό με άνδρα της ασφάλειας που συνόδευε την πρόεδρο της βουλγαρικής Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία της «Προοδευτικής Βουλγαρίας», όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να υποβάλει ερωτήσεις στην πρόεδρο της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κολτουκλίεβα προσέγγισε το υπηρεσιακό όχημα της Ντότσοβα, αφού εκείνη δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της. Η δημοσιογράφος φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του οχήματος, ζητώντας απαντήσεις για τις αναβολές κοινοβουλευτικών ακροάσεων που συνδέονταν με απονομές χάριτος της Ιλιάνα Γιότοβα, κατά τη θητεία της ως αντιπροέδρου της χώρας.

Το επεισόδιο στη Σόφια και η επέμβαση του φρουρού

Στο σημείο βρίσκονταν δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς ανέμεναν δηλώσεις πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μέλος της φρουράς της προέδρου της Βουλής επενέβη όταν η Κολτουκλίεβα πλησίασε το όχημα.

Ο άνδρας φέρεται να υπηρετεί στην Εθνική Υπηρεσία Προστασίας, γνωστή ως NSO, η οποία είναι αρμόδια για τη φύλαξη ανώτατων κρατικών αξιωματούχων στη Βουλγαρία. Κατά την περιγραφή του περιστατικού, έσπρωξε τη δημοσιογράφο, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο πεζοδρόμιο.

Οι τραυματισμοί της Σόνια Κολτουκλίεβα

Μετά την πτώση, κλήθηκαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις. Η Κολτουκλίεβα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σόφιας για εξετάσεις.

Η γνωστή δημοσιογράφος διαγνώστηκε με διάσειση, κάταγμα κλείδας και εξάρθρωση ώμου. Οι πληροφορίες για την κατάστασή της προκάλεσαν αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό χώρο της Βουλγαρίας και επανέφεραν τη συζήτηση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων κατά την άσκηση του ρεπορτάζ.

Η συγγνώμη της Μιχαέλα Ντότσοβα και οι απαιτήσεις για έρευνα

Η Μιχαέλα Ντότσοβα επισκέφθηκε την τραυματισμένη δημοσιογράφο στο νοσοκομείο και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ζητήσει παρέμβαση από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Το περιστατικό περιγράφεται ως «καταλύτης» για ευρύτερες αντιδράσεις στη Βουλγαρία. Δημοσιογραφικές ενώσεις ζητούν διαφανή έρευνα, πειθαρχικές κυρώσεις και ποινική δίωξη για τον άνδρα της ασφάλειας που φέρεται να έσπρωξε τη Σόνια Κολτουκλίεβα.