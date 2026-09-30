Τουρκία: Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Σαγγάριος

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών στον Σαγγάριο, στη βορειοδυτική Τουρκία.

Ρέματα υπερχείλισαν, ενώ νερά έφτασαν σε δρόμους, σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες. Σε ορισμένες περιοχές η βροχή ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν από τα νερά και διασώθηκαν από τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Όλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Σαγγάριου, Γιουσούφ Αλεμντάρ, σε ορισμένα σημεία καταγράφηκαν 120 έως 150 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες.

«Τις τελευταίες 24 ώρες έπεσε βροχή 27 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως αντίστοιχη ένταση είχε καταγραφεί το 1999.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις. Σε αρκετά σημεία χρησιμοποιούνται εκσκαφείς και τρακτέρ για να αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Συνολικά 560 εργαζόμενοι και 225 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Πλημμύρες σημειώθηκαν και στα Μουδανιά της Προύσας. Σπίτια και καταστήματα γέμισαν νερά, ενώ διασώθηκαν μια μητέρα, τα τρία παιδιά της και ένας σκύλος.

Στην περιοχή Καντί του Ορχανελί κατέρρευσε τμήμα τοίχου σε πλίνθινο σπίτι.