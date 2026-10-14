Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κάνει λόγο για “Γαλάζια Πατρίδα”

Με αφορμή την ανακάλυψη του αρχαιότερου ναυαγίου στον κόσμο

Μία ιδιαίτερα σημαντική υποθαλάσσια ανακάλυψη σημειώθηκε στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα.

Την ανανακάλυψη ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, στα social media, ο οποίος προκάλεσε αναφέροντας ότι βρέθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο στην “Γαλάζια Πατρίδα”. Ωστόσο, τα αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών βρέθηκαν εντός των τουρκικών συνόρων και συγκεκριμένα στα νότια παράλια της Τουρκίας κοντά στην Κέκοβα.

Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθύνονταν προς την Κρήτη ή την Τροία.

Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν επίσης εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, τα ευρήματα αφορούν αμφορείς και χρονολογούνται πριν από περίπου 4.700 χρόνια, γι’ αυτό και παρουσιάζεται ως το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο.

Τα συγκεκιρμένα αγγεία, θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ελαιολάδου ή κρασιού. Ειδικότερα, φέρουν σημαντικά ίχνη του εμπορίου και της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αναλύσεις που έγιναν στον πυλό, υποδεικνύουν ότι οι αμφορείς κατασκευάστηκαν πιθανώς σε εργαστήρια της Κοιλάδας του Ιορδάνη. Παρόμοια δείγματα έχουν βρεθεί επίσης στην Αίγυπτο, την Τροία και την Κρήτη. Αυτές οι ανακαλύψεις έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση των εμπορικών δικτύων που συνέδεαν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές μέσω της θάλασσας.

Μεταξύ των ευρημάτων, ξεχωρίζει αμφορέας που φέρει εννέα διαφορετικά σημάδια και δύο τρύπες στο σώμα της. Αυτό το δοχείο, το οποίο πιστεύεται ότι μπορεί να είχε χρησιμοποιηθεί ως καζάνι για την παρασκευή τυριού ή βουτύρου, προσφέρει ενδείξεις ότι οι ναυτικοί ενδέχεται να παρήγαγαν τα δικά τους τρόφιμα κατά τη διάρκεια των μακρινών ταξιδιών τους.