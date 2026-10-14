Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στο Ριάντ

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όταν θραύσματα από πυραύλους έπεσαν στην περιοχή, μετά την αναχαίτισή τους από την αντιπυραυλική άμυνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Τέσσερις τραυματίες από τα θραύσματα

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Προστασίας, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα.