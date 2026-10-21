Τουρκία: «Επιστρέψτε τα κέρδη ή έρχεται η Δικαιοσύνη»

Τελεσίγραφο προς τους επενδυτές που αποκόμισαν μεγάλα κέρδη από τα εμπλεκόμενα στο οικονομικό σκάνδαλο επενδυτικά ταμεία απευθύνει η τουρκική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, ξεκαθάρισε ότι όσοι δεν επιστρέψουν οικειοθελώς τα ποσά που τους ζητούνται θα βρεθούν αντιμέτωποι με νομικές ενέργειες.

Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι κατέγραψαν κέρδη τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Όπως ανακοίνωσε ο Σιμσέκ σε τηλεοπτική εκπομπή, έχουν ήδη αρχίσει να κατατίθενται χρήματα σε ειδικούς λογαριασμούς επιστροφής.

«Έχουμε θέσει ορισμένα όρια και όσοι κέρδισαν πραγματικές αποδόσεις 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών και άνω θα προσεγγιστούν πρώτοι», δήλωσε. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των χρημάτων, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο μικροσκόπιο τα μεγάλα κέρδη

Για τον εντοπισμό των επενδυτών που αποκόμισαν υπέρογκες αποδόσεις χρησιμοποιήθηκε ειδικός αλγόριθμος. Τα στοιχεία που προέκυψαν διαβιβάστηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF) και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι αρμόδιες αρχές θα καλέσουν τους συγκεκριμένους επενδυτές να επιστρέψουν τα ποσά οικειοθελώς. Στόχος είναι να ανακτηθούν τα χρήματα χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει η υπόθεση σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο κόστος της εκκαθάρισης. Όπως τόνισε, η διαδικασία δεν θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους.

Παράλληλα, προανήγγειλε ενδιάμεσες καταβολές, καθώς η οριστική διευθέτηση των οικονομικών απαιτήσεων αναμένεται να χρειαστεί χρόνο.

Η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να ανακτήσει τα επίμαχα κέρδη, θέτοντας τους μεγάλους κερδισμένους προ των ευθυνών τους. Το επόμενο βήμα θα εξαρτηθεί από την ανταπόκρισή τους στις προσκλήσεις των αρχών.