Στο μικροσκόπιο του Μακρόν τα επεισόδια στη Γαλλία

Έκτακτη σύσκεψη με τις υπηρεσίες πληροφοριών και την κυβέρνηση συγκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία στις 17 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί και των αρμόδιων υπουργών. Στόχος είναι να εξεταστούν αναλυτικά όσα συνέβησαν και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η βία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την πρωτοβουλία από την Ντόχα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητο να υπάρξει διαφάνεια για τα γεγονότα.

Οι αιχμές για Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εμφανή στοιχεία ξένης ανάμιξης στα ίδια τα επεισόδια. Έκανε, ωστόσο, λόγο για χειραγώγηση πληροφοριών από το εξωτερικό.

Χωρίς να τους κατονομάσει, άφησε αιχμές για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας ξένους ηγέτες ότι χρησιμοποιούν την κατάσταση στη Γαλλία για πολιτικούς σκοπούς.

«Υπάρχουν άνθρωποι που διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας», δήλωσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διάδοση πληροφοριών που, όπως είπε, αναπαράγονται άκριτα ή συνδέονται με περιεχόμενο που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε κάθε μορφή βίας, είτε στρέφεται εναντίον ανθρώπων είτε εναντίον περιουσιών. Επέκρινε, επίσης, πολιτικούς αξιωματούχους που κράτησαν αμφίσημη στάση απέναντι στα περιστατικά.

Στο επίκεντρο και τα καύσιμα

Η επίσκεψη του Μακρόν στις χώρες του Κόλπου προκάλεσε αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς πραγματοποιείται στον απόηχο των επεισοδίων. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την απόφασή του να συνεχίσει το ταξίδι, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος είναι η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε, η Γαλλία εξασφάλισε ποσότητες ντίζελ, ενώ από το Κατάρ συμφωνήθηκε η προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σε ποσότητα περίπου 2 τεραβατωρών τον μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Στην κορυφή του κράτους το χέρι δεν πρέπει να τρέμει», δήλωσε, επιμένοντας ότι συνεχίζει κανονικά την αποστολή του.

Η αυριανή σύσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των γεγονότων της 17ης Οκτωβρίου, στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και στην αντιμετώπιση της έντασης που ακολούθησε.