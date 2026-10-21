Ινδία: Πλήθος χτυπάει μαϊμού με ξύλα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρεται να καταγράφει τον ξυλοδαρμό μιας μαϊμούς από ομάδα ανθρώπων στην Ινδία.

Οι επιθέσεις από μαϊμούδες και η ένταση στην περιοχή

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται επανειλημμένα προβλήματα από μαϊμούδες στη Φαρινταμπάντ. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ζώα έχουν επιτεθεί σε κατοίκους, προκαλώντας τραυματισμούς, ενώ έχουν καταγραφεί και ζημιές σε περιουσίες.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει ανησυχία και οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς η σύγκρουση μεταξύ κατοίκων και άγριας πανίδας συνεχίζεται.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση

Οι τοπικές αρχές και το δασαρχείο φέρεται να διερευνούν το περιστατικό, με στόχο να εξακριβώσουν την κατάσταση της μαϊμούς και να ταυτοποιήσουν τα άτομα που εμπλέκονται.